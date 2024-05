Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.9/ Pozzuoli, 58 case sgomberate, verrà rimossa la ruota panoramica

Una nuova scossa di terremoto è stata localizzata oggi, venerdì 24 maggio 2024, ai Campi Flegrei, un evento tellurico avvenuto nel cuore della notte scorsa, alle ore 1:44, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato fortunatamente più lieve rispetto alle scosse degli scorsi giorni, ma è conferma di uno sciame sismico continuo che per ora non sembra voler cessare. La registrazione del movimento è avvenuta da parte della Sala Operativa INGV-OV (Napoli), che ha fatto sapere anche le coordinate geografiche dello stesso, leggasi 40.8290 gradi di latitudine, 14.0810 di longitudine e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati localizzati i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Procida e Qualiano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del terremoto è risultata essere Pozzuoli, distante 2 chilometri dalla zona del sisma, seguita da Marano a 12, poi Napoli a 14 e Giugliano in Campania a 15. Due minuti dopo è stata registrata un’altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei, in questo caso molto leggera, con una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI M 1.9: LA RUOTA PANORAMICA RIMOSSA PER PRECAUZIONE

Intanto continuano le attività di controllo nella zona flegrea e a riguardo il sindaco del comune di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha firmato un’ordinanza attraverso cui viene fatto sapere che “La ruota panoramica presente sul lungomare Sandro Pertini sarà rimossa”. Si tratta di una decisione che è giunta a seguito delle ultime scosse di terremoto che hanno interessato da vicino Pozzuoli, epicentro della zona flegrea, così come fa sapere sempre il primo cittadino attraverso una nota, specificando inoltre che la rimozione sarà immediata quindi nel giro di qualche ora.

La ruota panoramica era stata montata durante il periodo natalizio in quel di via Napoli, fra le zone più frequentate di Pozzuoli, ma le continue scosse rischiano di trasformare la struttura in un pericolo mortale, di conseguenza si è preferito rimuovere la stessa prima che si verifichi una tragedia. E sempre a Pozzuoli continuano gli sgomberi di quei fabbricati che non sono giudicati sicuri a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici in questi giorni.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI M 1.9: 83 NUCLEI FAMIGLIARI SGOMBERATI

In totale si tratta in totale di 58 abitazione per 83 nuclei famigliari. Per queste ultime è stato attrezzato il Palatrincone di Monterusciello. Domani, sempre al Palatrincone, o in alternativa si può fare richiesta alle strutture alberghiere preposte.

Anche in questo caso è intervenuto il sindaco Manzoni, che ha spiegato: «Comprendo perfettamente le difficoltà e i disagi che questa situazione comporta ma è essenziale agire con pazienza e responsabilità per il bene di tutti, anche perché questi edifici per sicurezza saranno oggetto di sospensione di tutte le utenze. Vi chiedo di rispettare l’ordinanza, liberare gli edifici e collaborare con le forze dell’ordine. Il vostro aiuto è fondamentale per garantire la sicurezza della vostra famiglia e l’ordine nella nostra città».











