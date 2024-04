Terremoto Campi Flegrei oggi, nuovo sciame sismico/ Cinque scosse fra cui una di magnitudo 2.2

Tornano le scosse di terremoto in quel dei Campi Flegrei. Nella giornata di oggi, ma anche di ieri, sono aumentati i movimenti tellurici, con uno sciame sismico che è stato registrato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Come si legge sul bollettino aggiornato live, in totale, fra le ore 20:19 di ieri e le ore 5:09 della mattinata di oggi, venerdì 12 aprile 2024, sono state cinque le scosse di terremoto registrate nella zona dell’area flegrea, precisamente alle ore 20:19, quindi alle 4:17, alle 4:34, alle 4:35 e appunto alle 5:09.

Terremoto oggi Pordenone M 1.7/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a L'Aquila

La più “importante” è stata quella localizzata alle ore 4:34 che ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. L’evento in questione, come comunicato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), ha avuto delle coordinate geografiche pari a 40.8340 gradi di latitudine, 14.1320 di longitudine e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano, Calvizzano e Qualiano.

Terremoto oggi Reggio Emilia M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Crotone

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI, NUOVO SCIAME SISMICO: I DETTAGLI DEL SISMA

La città con almeno 50 mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece Pozzuoli, distante 4 chilometri, quindi la sopracitata Marano a 9, poi Napoli a 10, Giugliano in Campania a 12, poi Casoria a 16, Aversa a 17 infine Afragola a 18. Le altre scosse di terremoto sono state tutto sommato lievi, con due di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, una di 1.2 e infine la più leggera di 1.0.

In ogni caso i nuovi movimenti tellurici stanno facendo nuovamente preoccupare la popolazione locale, reduce da un anno, il 2023, senza dubbio complicato visti le scosse di terremoto in serie, fra cui anche alcune superiori alla magnitudo 4.0 gradi. Nel corso di questi 12 mesi sono sorte numerose preoccupazioni circa la tenuta degli edifici, di conseguenza sono scattati tutti i controlli del caso. Il Corriere della Sera, a riguardo, segnala che il 30 e il 31 maggio si terranno le prove di evacuazione, verrà simulata l’emergenza qualora si dovesse verificare un sisma devastante.

TERREMOTO OGGI SALERNO M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa con epicentro a Ricigliano

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI, NUOVO SCIAME SISMICO: “SE DOVESSE SCATTARE L’EMERGENZA…”

«Se dovesse scattare l’emergenza, noi della zona rossa, saremo evacuati. Ma siamo davvero pronti a fronteggiare una situazione simile?» ha domandato una cittadina di Pozzoli ieri all’incontro pubblico organizzato dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, dalla Regione Campania e dal Comune di Pozzuoli.

La vice capo dipartimento della protezione civile nazionale, Titti Postiglione ha provato a rassicurare i presenti, a cominciare dalla stessa donna che ha posto la domanda, precisando che: «È sicuramente una cosa complicata, ma con una pianificazione di dettaglio possiamo fronteggiare un’emergenza». Titti ha aggiunto che il prossimo 22 aprile ci sarà una prima esercitazione che sarà riservata ai posti di comando della Protezione Civile nell’Area flegrea circa gli scenari di tipo 1 e 2 del bradisismo, mentre il 30 e il 31 maggio spazio alla simulazione di “uno scenario 3 che prevede l’allontanamento delle persone coinvolte”. Ad ottobre, infine, un’altra esercitazione in caso di rischio vulcanico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA