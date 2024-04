Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 2.1/ Bollettino Ingv: “Registrati 2 sollevamenti anomali”

Una nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei si è registrata nella giornata di oggi, 24 aprile 2024. L’episodio, segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto di preciso alle ore 6:20 di questa mattina, in una zona con coordinate geografiche pari a 40.8100 gradi di latitudine, 14.1020 di longitudine e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare, così come localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

La scossa di terremoto ai Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter ed è avvenuta nei pressi di Monte di Procida, l’epicentro del sisma, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto è risultata essere Pozzuoli, distante 4 chilometri dall’epicentro, con Marano di Napoli a 13, quindi Napoli alla stessa distanza, poi Giugliano in Campania a 16 chilometri, Casoria a 19 e infine Aversa a 20. Intanto i colleghi di Fanpage hanno segnalato che negli ultimi 15 giorni di aprile 2024, precisamente durante il periodo 7-21 aprile, ai campi Flegrei i sensori dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, hanno registrato due episodi particolari di bradisismo, di sollevamento del terreno, due eventi che sono apparsi diversi dal solito.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI, DUE EPISODI “PARTICOLARI”

Il primo è avvenuto fra le giornate di martedì e mercoledì 9 e 10 aprile, e in quell’occasione le stazioni Stazione Permanente GNSS hanno registrato un sollevamento di un centimetro nel giro di poche ore. L’altro sollevamento anonimo è avvenuto fra il 15 e il 16 aprile scorso ed è stato invece di mezzo centimetro.

Si tratta di due episodi che sono stati registrati, come fa notare Fanpage, anche da altre stazioni in un raggio di 2/3 chilometri «con valori progressivamente decrescenti allontanandosi dalla zona di massima deformazione». Nei giorni restanti del periodo indicato, il sollevamento del suolo è stato invece molto simile a quanto accaduto in precedenza, così come specificato dal bollettino settimanale sulle scosse di terremoto ai Campi Flegrei diramato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI, SCOSSA DI M 2.1: LE PAROLE DI DURIGON

Nei 15 giorni presi in considerazione si registra un sollevamento massimo di circa 2 centimetri, con una media di 10 millimetri al mese da gennaio a inizio aprile 2024. Da registrare infine le parole di Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega in Campania, che terrà stamane una conferenza stampa nell’area vicino alla Solfatara di Pozzuoli, precisando che: “Per la prevenzione dal rischio bradisismo nei comuni dei Campi Flegrei, occorre un piano di prevenzione non limitato alle ancora inesistenti vie di fuga o ad esercitazioni, ma esteso alla prevenzione di danni o di crolli, parziali o totali, dei fabbricati e non solo con la ‘rilevazione visiva’. Al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini ed il patrimonio residenziale pubblico e privato, non adeguati alle nuove norme antisismiche, nei comuni dell’area flegrea necessita un adeguato intervento dello Stato”.

