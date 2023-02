Terremoto in Turchia/ Ultime notizie, 4.365 morti, placca si è spostata di 3 metri

Sono drammatiche le notizie che ci giungono dalla Turchia a seguito dei violento terremoto di magnitudo 7.9 gradi che si è verificato nella notte fra domenica e lunedì alle ore 2:17, nel sud del Paese. Stando a quanto riferisce l’agenzia Ansa tramite il suo sito, la Turchia ha aggiornato il numero di vittime a 2.921, di conseguenza il bilancio totale, tenendo conto anche delle vittime in Siria è salito a 4.365 (1.444 i morti accertati dalle autorità siriane).

Si tratta purtroppo di un bollettino solo parziale visto che nella giornata di ieri con il passare delle ore il numero si è ingrossato sempre di più ed è probabile che anche oggi segua purtroppo quel triste corso. Subito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.9 gradi si sono verificate in Turchia almeno 120 scosse di assestamento, così come riferito dalle principali agenzie internazionali a cominciare da quella turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Di queste 120, 43, come scrive l’USGS americano, sarebbero state indistintamente avvertite dalla popolazione a cominciare dalle tre che hanno superato la magnitudo di 6.0 gradi.

TERREMOTO TURCHIA, ULTIME NOTIZIE: 1.000 VOLTE PIU’ FORTE DI AMATRICE

Per capire quanto sia stato devastante il terremoto di ieri in Turchia basti sapere che la placca dell’Anatolia si è spostata di circa tre metri, come si legge ancora sul sito dell’agenzia Ansa, e di conseguenza stiamo parlando di una delle scosse più violente di sempre in zona. Giusto per fare un paragone, è stato mille volte più forte di quello di Amatrice del 2016, e 30 volte più forte rispetto a quello dell’Irpinia nel 1980.

Purtroppo il sisma è stato localizzato in una zona altamente sismica, ma evidentemente molti degli edifici non sono riusciti a reggere l’impressionante urto. Sono infatti migliaia quelli andati distrutti e a ciò si deve l’altissimo numero di morti, mentre i feriti e gli sfollati non si contano. Il presidente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Ha commentato che il luogo in cui è avvenuto il terremoto: “è una delle più attive nel Medio Oriente, insieme a quella del Mar Morto che attraversa Siria, Libano Israele e Giordania e che separa la placca Araba da quella Africana”.

