Terremoto oggi, 15 scosse a Monte Cavallo, Macerata/ Ultime notizie Ingv: allerta alta anche a L’Aquila

Terremoto oggi, ultime notizie: 15 differenti scosse a Monte Cavallo (MC)

Particolarmente lungo il bollettino delle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in tutta Italia, monitorate come di consueto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La terra, nella notte tra domenica e lunedì, ha tremato in diverse regioni italiane, con un particolare accento per quanto riguarda le Marche e, soprattutto, la provincia di Macerata, da tempo al centro di diversi e sempre più frequenti sciami sismici.

Terremoto Campi Flegrei: due scosse in serata/ Commissione Grandi Rischi: "Nessun segnale di pericolo"

La maggior parte delle scosse di terremoto che sono state registrate oggi erano localizzate nei pressi della città di Monte Cavallo. Complessivamente, sono stati registrati dalla mezzanotte ad ora 15 differenti sismi, tutti con una Magnitudo fortunatamente inferiore a 2 nulla scala Richter. I tre più forti hanno avuto una magnitudo di 1.8, 1.7 e 1.6, verificatisi poco prima della mezzanotte, circa mezzora dopo e poi, ancora, attorno alle 7 di questa mattina. Sembra che nessuna delle scosse di terremoto registrate nel maceratese abbia causato danni o feriti, mentre una parte dello sciame sismico non è stato neppure avvertito dai residenti nell’area.

Terremoto Campi Flegrei/ Un nuovo sciame sismico preoccupa, i sindaci: “Acceleriamo legge su bradisismo”

Terremoto oggi, ultime notizie Ingv: numerose scosse lievi in tutta Italia

Complessivamente, per fortuna, non si è registrato nelle ultime ore alcun terremoto particolarmente importante o inteso. L’evento con magnitudo maggiore, infatti, escludendo quelli a Monte Cavallo, si è attestato ad 1.7, registrati poco prima delle 8 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Similmente, la terra nella notte e nella mattinata ha tremato anche a Portico e San Benedetto (Forlì-Cesena), con magnitudo 1, alle 6:10 del mattino. Segnalati eventi sismici anche a Trevi (PG) e Sambuca Pistoiese (PT), con magnitudo rispettivamente di 0.8 e 0.9 sulla scala Richter. Infine, stando ai dati attualmente registrati dall’Ingv, nella giornata di oggi si è verificato anche un live terremoto ad Amatrice, al quale ne è seguito uno a L’Aquila. Nel primo caso si è raggiunta una magnitudo pari a 0.9, non sufficiente a causare alcun tipo di danno, mentre nel secondo (registrato precisamente a Pizzoli), si è sfiorato l’1 sulla scala Richter, ma anche qui senza danni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA