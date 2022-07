Terremoto oggi 2.1 M Ferrara/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Torino

Facciamo il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 5 luglio 2022, in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento importante è stato quello avvenuto a quattro chilometri a est della località di Voghiera, in provincia di Ferrara. Si è trattato di un evento tellurico comunque lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:37 della notte passata, fra lunedì 4 e martedì 5 luglio 2022.

Il sisma, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma ha avuto coordinate geografiche pari a 44.7480 gradi di latitudine, 11.7970 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai comuni in zona, sono stati segnalati Masi Torello, Portomaggiore, Tresigallo, Ostellato e Formignana, tutti della provincia di Ferrara. Proprio Ferrara è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 17 chilometri, con Rovigo a 36, quindi Imola a 44 e infine Bologna più staccata a 46.

TERREMOTO OGGI TORINO M 1.6: TUTTI I DETTAGLI INGV

Sempre l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi di, in questo caso più lieve di quella precedente, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter a cinque chilometri a sud est di Lemie, in provincia di Torino (Piemonte). In questo caso il sisma è avvenuto alle ore 4:08 di notte, e localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 45.1900, 7.3200 ad una profondità di 14 km.

Viù, Rubiana, Condove, Caprie e Usseglio, i paesi più vicini all’epicentro, mentre Torino, Moncalieri, Asti e Cuneo sono state le città segnalate nella zona. I due terremoto avvenuti oggi e descritti su questa pagina non hanno causato danni a vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno dei feriti o delle vittime vista la loro magnitudo decisamente lieve. Attendiamo eventuali movimenti tellurici più importanti che segnaleremo puntualmente: al prossimo aggiornamento.

