Terremoto oggi Accumoli M 2.3/ Ingv ultime notizie, doppia scossa a Perugia

Anche oggi, sabato 2 aprile 2022, scopriremo quali sono state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e nel resto del mondo. Ci affideremo al bollettino live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra i vari movimenti tellurici sparsi per il globo e che recentemente ha segnalato un sisma in quel di Accumoli, nota località in provincia di Rieti, nella regione Lazio.

Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato di preciso alle ore 3:11 della notte appena passata, quella fra venerdì 1 e sabato 2 aprile 2022. Il terremoto di oggi nel Lazio ha avuto coordinate geografiche pari a 42.674 gradi di latitudine, 13.299 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Amatrice, Arquata del Tronto, Cittareale, Acquasante Terme e infine Campotosto. Teramo, distante trentatre chilometri dall’epicentro è risultata essere la città più vicina, con L’Aquila a 37 e Terni a 55. In provincia di Perugia (Umbria) è stata invece segnalata una doppia scossa di terremoto oggi, una alle ore 6:37 di magnitudo 2.1 e una alle 7:10 con magnitudo 2.0 gradi, entrambe con epicentro a Santa Massa Martana.

TERREMOTO OGGI AD AMATRICE, NEL LAZIO: TUTTI I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto sempre nel centro Italia e sempre in provincia di Rieti. Il sisma in questo caso è avvenuto a cinque chilometri a nord di Amatrice, ed ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è stato registrato alle ore 2:43 con coordinate geografiche pari a 42.672 gradi di latitudine, 13.297 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Stando alla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano le già sopra citate località di Arquata del Tronto, Cittareale, Campotosto e Acquasanta Terme, e ancora una volta la cittadina più vicina è risultata Teramo, a 33 chilometri di distanza, con L’Aquila a 37, quindi Terni a 55 e Foligno a 58. Entrambe le scosse non hanno causato danni ne feriti.

