Terremoto oggi ad Accumoli M 2.0/ Ingv ultime notizie 17 settembre: da Rieti alle Eolie, le nuove scosse

TERREMOTO OGGI NEL CENTRO ITALIA: SCOSSA M 2.3 VICINO A RIETI

Tutti gli episodi di terremoto oggi registrati dal Centro Nazionale INGV per fortuna non si riferiscono a nulla di quanto vissuto tragicamente nel recentissimo passato con le tragedie in Marocco e, seppur di ridotte proporzioni, in Grecia: le scosse sismiche rilevate fino ad ora presentano una domenica sostanzialmente “tranquilla”, con episodi sismici rilevati in Centro Italia nella consueta zona “calda” tra Amatrice e Accumoli e nel Messinese.

Terremoto oggi Mar Ionio M 3.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foligno

Alle ore 8.45 la terra ha tremato con magnitudo non superiore a gradi 2 Richter nell’area vicino a Rieti: ipocentro registrato a circa 8 km di profondità sotto il livello del terreno, con epicentro vicino al Comune di Accumoli senza però registrare danni a cose, persone o strade. Altri Comuni coinvolti dal terremoto avvenuto oggi 17 settembre 2023: Norcia, Arquata del Tronto, Cascia, Cittareale, Montegallo, Amatrice, Acquasanta Terme e Preci.

Terremoto oggi Messina M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

SICILIA ED EOLIE: GLI ALTRI EPISODI DI TERREMOTO OGGI IN ITALIA

Dal Centro Italia alla Sicilia, qui si registra il secondo terremoto più “consistente” oggi: alle ore 5.08 una scossa di grado M 2.1 sulla scala Richter ha “lambito” la costa siciliana nella zona di Messina, coinvolgendo soprattutto le Isole Eolie. Non si segnalano neanche qui danni particolari né allarmi tra la popolazione: l’ipocentro del terremoto siciliano è di circa 11 km sotto il livello del mare.

Per quanto riguarda invece l’epicentro, sono tre i Comuni segnalati dal centro nazionale INGV in merito alla lieve scosse capitata sulle Eolie: Leni, Malfa e Santa Marina Salina sono i comuni “toccati” dal terremoto avvenuto in provincia di Messina senza però, lo ripetiamo, che alcun danno fosse provocato dal consueto “movimento” della placca vicino alla Sicilia.

Terremoto oggi al Vesuvio M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Trento

© RIPRODUZIONE RISERVATA