Terremoto oggi Agrigento, scossa M 2.0 in Sicilia/ Ingv ultime notizie: sciame sismico nei Campi Flegrei

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI AGRIGENTO: LA SCOSSA E I COMUNI COINVOLTI (SENZA DANNI)

Giornata tranquilla per il momento sotto il profilo sismico: l’unica effettiva scossa di terremoto oggi 18 marzo 2024 è da segnalare nella provincia di Agrigento in Sicilia, appena 3 km a nord del Comune di Aragona. Dopo le scosse certamente più ingenti dei giorni scorsi tra il Montenegro e il Marocco, la situazione dell’attività sismica in Italia resta monitorata e per il momento senza gravi novità.

Alle ore 4.59 questa mattina prima dell’alba il centro nazionale INGV ha segnalato una scossa di terremoto di grado M 2.0 sulla scala Richter, con ipocentro calcolato a circa 11 km di profondità sotto il livello del terreno: secondo le stime del bollettino terremoti, non vi sono stati danni a cose, persone o strade. Il terremoto viene localizzato a circa 13 km Nord da Agrigento, 40 km Ovest da Caltanissetta e 69 m Nord Ovest da Gela: vicini invece all’epicentro del sisma, seppur senza danni, si registrano i Comuni di Aragona, Comitini, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, Raffafali, Grotte, Sant’Angelo Muxaro, Racalmuto, Milena, San Biagio Platani, Agrigento, Favara, Sutera, Porto Empedocle, Montedoro, Cattolica Eraclea.

LE ALTRE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI: LO SCIAME SUI CAMPI FLEGREI E IL SISMA NELLO STRETTO DI MESSINA

Rimanendo in Sicilia ma al largo del Mar Ionio, la seconda scossa di terremoto oggi primo giorno della settimana va segnalata appena dopo la mezzanotte e con una profondità di circa 10 km sotto le profondità del mare: il terremoto di grado magnitudo 2.2 Richter ha avuto distanza di circa 78 km Nord Est da Siracusa, 82 km est da Acireale e 86 km Sud-Est da Reggio Calabria. Anche in questo caso ovviamente, vista la distanza e la magnitudo minima, non si segnalano alcun danno o segnalazione.

Resta sulla scia anche il minimo sciame sismico avvenuto nelle scorse ore nei Campi Flegrei con almeno 4 terremoti tra il pomeriggio e la notte di cui il più forte di magnitudo 1.4: l’ennesimo episodio di terremoti nell’area flegrea in Campania è stato distintamente avvertito, in particolare a Pozzuoli. Resta comunque monitorata l’area tra le più sismiche del Paese con scosse e piccoli/medi episodi che si presentano di fatto ogni giorno.

