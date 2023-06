Terremoto oggi Ancona M 3.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Abruzzo

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Ancona, nelle Marche. Lo ha comunicato l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo bollettino aggiornato live, in tempo reale. L’evento tellurico è stato registrato di preciso lungo la Costa Marchigiana Anconetana nel cuore della notte passata, alle ore 1:37 fra martedì 6 e mercoledì 7 giugno 2023. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche sono state 43.9930 gradi di latitudine, 13.4310 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli/ “Operazione di laparatomia addominale”

A localizzare il terremoto di oggi è stata come al solito la Sala Sismica INGV-Roma, che ha segnalato anche la presenza di Fano a distanza di 37 chilometri, quindi Ancona a 42, Pesaro alla stessa distanza, e più staccate Rimini e Cesena, rispettivamente a 70 e 96 chilometri dall’epicentro. Nessun comune è stato invece individuato nel raggio di 20 chilometri, essendo il sisma avvenuto in mare aperto, lontano dalla costa.

Incidenti oggi, scontro auto-tir a Potenza: 2 morti/ 28enne deceduto a Gravellona

TERREMOTO OGGI ABRUZZO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in provincia di Teramo, in Abruzzo, a due chilometri a est dalla località di Valle Castellana. L’evento in questo caso è stato leggermente più lieve del precedente sisma, avendo avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 42.7300 gradi di latitudine, 13.5220 di longitudine e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro.

In zona individuati i comuni di Rocca Santa Maria, Acquasanta Terme, Cortino, Civitella del Tronto e Campli, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Teramo, distante 17 chilometri, con L’Aquila a 43, quindi Montesilvano a 57. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, come sempre saremo pronti ad aggiornarvi nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori movimenti tellurici importanti.

Mastrocola: “prof picchiati da ragazzi che rifiutano le regole”/ “Così si smantella la scuola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA