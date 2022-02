Terremoto oggi Antartide M 6.3/ Ingv ultime notizie, una scossa anche ad Assisi

Anche nella giornata di oggi, martedì 22 febbraio 2022, si sono registrate delle scosse di terremoto in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello avvenuto non in Italia bensì in una zona remota del nostro Pianeta, in Antartide.

TERREMOTO OGGI RIETI M 3.2/ Ingv ultime notizie: sisma vicino Accumoli

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, si è verificata una scossa di magnitudo 6.3 gradi sulla scala Richter, con una profondità di un solo chilometri, poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:24 italiane, le 12:24 locali. Il terremoto è avvenuto in mare aperto, e non ha ovviamente provocato danni o feriti. In Italia, invece, l’ultimo sisma “importante” è stato quello registrato nella serata di ieri a tre chilometri a sud est della località di Accumoli, in provincia di Rieti, nel Lazio.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 2.5/ Ultime notizie INGV: trema costa Sicilia, sisma M 3.8

TERREMOTO OGGI AD ASCOLI E RIETI: I DETTAGLI DELL’INGV

In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 19:38 di ieri. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 42.675 gradi di latitudine, 13.277 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi limitrofi, si segnalano Amatrice, Arquata del Tronto, Cittareale, Campotosto e Acquasanta Terme. Teramo, distante 35 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina, con L’Aquila a 37 e Terni infine a 53.

Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Perugia

Segnaliamo anche l’ultima scossa di terremoto “significativa” avvenuta oggi in Italia, ovvero, quella registrata a tre chilometri da Assisi alle ore 8:11 italiane, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Infine, l’Ingv ha segnalato una scossa avvenuta oggi a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, alle ore 00:55 della notte fra lunedì 21 e martedì 22 febbraio. Il sisma ha avuto una magnitudo molto lieve, un solo grado sulla scala Richter, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto, Montemonaco, Norcia e Ussita, i comuni limitrofi, mentre la città più vicina è risultata essere Teramo, distante 44 chilometri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA