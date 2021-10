Terremoto oggi Ascoli M 2.0/ Ingv ultime notizie, un sisma anche in Slovenia

E’ giunto il momento di scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia o eventualmente nelle scorse ore e per farlo ci affidiamo come sempre al sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. Come si può evincere dall’ultimo bollettino, oggi è stato segnalato un terremoto in provincia di Cosenza, precisamente in località Rose, di magnitudo 2.2 gradi. Nella giornata di ieri, invece, è stato segnalato un sisma nella regione Marche. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a tre chilometri ad ovest dal comune di Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli, ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è stato registrato alle ore 6:55 con coordinate geografiche pari a 42.942 gradi di latitudine, 13.78 di longitudine e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare, e nelle vicinanze sono stati individuati i comuni di Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Spinetoli, Castorano e Ripatransone, tutti nell’ascolano e tutti paesi che avrebbero potuto avvertire il sisma. A livello di città, invece, la più vicina risulta essere Teramo, distante 32 chilometri, seguita da Montesilvano a 56, con Pescara a 64, L’Aquila e Chieti a 73, quindi Ancona a 78 e infine Foligno, in Umbria, a 88 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI IN SLOVENIA, TREMA ANCHE LA ZONA DI ASCOLI PICENO

Ovviamente il terremoto, vista la sua moderatezza, non ha causa danni a vie di comunicazione o edifici, ne tanto meno feriti fra le persone. Nella giornata di oggi, l’Ingv ha infine segnalato un terremoto in Slovenia.

Il sisma è stato classificato con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 3:08 della notte appena passata, quella fra domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021. In questo caso le coordinate geografiche sono state di 45.868 gradi di latitudine e 15.135 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino. Al momento non sono giunte notizie di danni o di feriti.

