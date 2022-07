Terremoto oggi Ascoli M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Anche oggi, giovedì 21 luglio 2022, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto avvenute principalmente in Italia ma anche nel resto del mondo. Secondo quanto si legge sull’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello localizzato stamane alle ore 5:57 lungo la costa marchigiana picena, in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle 5:57 di oggi, giovedì 21 luglio 2022. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata lungo il confine fra Italia e Francia, registrato però nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:52. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter ed ha avuto coordinate geografiche pari a 45.3150 gradi di latitudine, 6.5380 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Torino dista 94 chilometri dall’epicentro, secondo quanto riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre Moncalieri 97, ma in generale in Italia praticamente nessuno ha avvertito il terremoto. Un’altra scossa è stata registrata oggi in Sicilia, precisamente a 1 chilometro ad est della località di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Si è trattato di un sisma molto lieve, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, registrato dopo la mezzanotte, alle ore 00:27, e classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1440, 15.2330 ad una profondità di 10 km.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati rilevati i comuni di Merì, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Castroreale e Terme Vigliatore, mentre Messina è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 29 chilometri, con Reggio Calabria a 36, quindi Acireale a 59 e Caserta a 72.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto lieve avvenuta oggi nella regione Umbria, a cinque chilometri a nord ovest di Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma è stato di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter ed è stato segnalato dall’Ingv alle ore 2:36 della notte passata, fra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio 2022. Il terremoto ha avuto una profondità di soli 10 chilometri sul livello del mare, ed è stato individuato in una zona dove vi sono Preci, Cerreto, Cascia, Sellano e Castelsantangelo sul Nera.

