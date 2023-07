Terremoto oggi Ascoli M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Modena

Nella giornata di oggi si è verificata una nuova scossa di terremoto in provincia di Ascoli. A segnalarlo è stato l’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo sito online aggiornato come sempre live, in tempo reale. Il sisma è stato localizzato di preciso a 4 chilometri a nord della nota cittadina marchigiana, alle ore 9:41 di stamane, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a un chilometro a sud ovest di Castel San Vincenzo ed ha avuto una magnitudo lieve, pari a 1.8 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è stato registrato stamane all’alba, precisamente alle ore 4:21 di oggi, giovedì 6 luglio 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 41.6480 gradi di latitudine, 14.0560 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona in cui sono stati individuati anche i Comuni di Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli, Cerro al Volturno e Colli a Volturno, tutti nel raggio di pochi chilometri. La città con 50mila abitanti più vicina alla zona del terremoto è stata invece Caserta, distante 68 chilometri dall’epicentro, con Aversa a 76, quindi Chieti a 79 e Giugliano in Campania a 81.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MODENA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta nella giornata di oggi a Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:52 fra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.4560 gradi di latitudine, 10.7110 di longitudine, e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati in zona sono stati quelli di Castellarano, Serramazzoni, Baiso, Sassuolo e Fiorano Modenese. Modena è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 28, quindi Carpi a 39 e infine Parma a 49. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

