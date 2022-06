Terremoto oggi Ascoli M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa significativa in Croazia

E’ sabato 4 giugno 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali sono state le scosse di terremoto verificatesi in Italia così come nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è stato quello avvenuto a quattro chilometri a est della località di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno (Marche), sisma registrato alle ore 7:43 di stamane con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata registrata a tre chilometri a est della località di Brallo di Pregola, in provincia di Pavia (Lombardia). La scossa è stata lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stata registrata nella notte fra venerdì 3 e sabato 4 giugno 2022, alle ore 2:21.

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 44.7310 gradi di latitudine e 9.3180 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato a 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Corte Brugnatella, Cerignale, Bobbio, Santa Margherita di Staffora e Zerba, località dislocate fra la provincia di Pavia e di Piacenza, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra Lombardia ed Emilia. E proprio Piacenza è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 46 chilometri, con Genova a 47, Pavia a 52 e Alessandria a 59.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE E IN CROAZIA

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi alle ore 3:42 della notte in mare aperto nel Tirreno Meridionale. Anche in questo caso si è comunque trattato di un sisma lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche sono state 38.6790 gradi di latitudine, 15.6100 di longitudine, e una profondità di 81 chilometri sotto il livello del mare.

Messina è risultata essere la città più vicina, a 54 chilometri di distanza, con Reggio Calabria a 63, quindi Lamezia Terme a 70, Cosenza a 88 e Catanzaro a 89. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, alle ore 23:07, nella vicina Croazia: un sisma di magnitudo 3.3 gradi sulla scala Richter con una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

