Terremoto oggi Ascoli M 3.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Rieti

Andiamo a scoprire anche oggi, sabato 15 luglio 2023, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Così come segnalato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, più comunemente noto come Ingv, l’ultimo evento tellurico significativo è stato quello avvenuto a 5 chilometri da Rotella, in provincia di Ascoli, un sisma di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 8:01 di questa mattina. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a due chilometri a sud di Bolognola, in provincia di Macerata.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa M 6.4 in Messico

Si è trattato di un evento di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:36 della notte passata, fra venerdì 14 e sabato 15 luglio 2023. Il terremoto ha avuto delle coordinate geografiche pari a 42.9780 gradi di latitudine, 13.2240 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni ci Acquacanina, Ussita, Fiastra, Sarnano e Montefortino, tutti del maceratese, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zon adel terremoto di oggi è risultata essere Foligno, distante 42 chilometri, con Teramo più staccata a 53, quindi Terni a 66 e infine Perugia a 69.

Terremoto oggi Perugia M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma

TERREMOTO OGGI A RIETI: I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto lieve nella regione Lazio e precisamente a sei chilometri a sud ovest di Amatrice, in provincia di Rieti. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di soli 1.3 gradi sulla scala Richter, registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 24 minuti.

La Sala Sismica INGV-Roma ha fornito le coordinate geografiche del sisma, leggasi 42.5830 gradi di latitudine, 13.2580 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Monterale, Capitignano, Cittareale, Campotosto e Accumoli, località della provincia de L’Aquila e di Rieti, essendo il sisma a cavallo fra la regione Lazio e l’Abruzzo. Proprio L’Aquila è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 28 chilometri, con Teramo più staccata a 38, quindi Terni a 50. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Campobasso M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA