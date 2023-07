Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa M 6.4 in Messico

E’ venerdì 14 luglio 2023, e come sempre anche in questa calda giornata estiva andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia. Come si legge sul bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma “importante” è quello avvenuto a un chilometro a est di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, nella regione Calabria. Si è trattato di un movimento tellurico leggero, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:27 fra giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2023.

L’evento tellurico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 38.0860 gradi di latitudine, 15.7780 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Bagaladi, Santo Stefano in Aspromonte, San Lorenzo, Sant’Alessio e Laganadi, tutte località del reggino. Proprio Reggio Calabria, distante 12 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Messina più staccata a 23, quindi Acireale a 75 e infine Catania a 89.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA E GIAPPONE: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nella regione Abruzzo, a tre chilometri a sud ovest di Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle 3:42 di notte in una zona con coordinate geografiche pari a 42.0470 gradi di latitudine, 13.2410 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati localizzati i comuni di Cappadocia, Santa Marie, Scurcola Marsicana, Castellafiume e Camerata Nuova, mentre L’Aquila, distante 36 chilometri, è risultata essere la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro, seguita da Tivoli a 38 chilometri, quindi Guidonia Montecelio a 43 e infine Velletri a 55. Da segnalare una scossa di terremoto registrata oggi in Giappone, un sisma alle ore 4:01 italiane di magnitudo 5.6 gradi sulla scala Richter localizzato in mare. Infine, un sisma anche in Messico, alle ore 11:29, con una magnitudo di 6.4 gradi sulla scala Richter, localizzato vicino alla costa.

