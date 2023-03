Anche per la giornata di oggi, sabato 18 marzo 2023, andremo a fare il punto su quali saranno le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come segnalato puntualmente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che si occupa appunto di registrare i vari sismi nel nostro Paese, l’ultimo movimento è quello accaduto Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, un sisma di magnitudo 2.0 gradi registrato alle ore 8:20 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a un chilometro di distanza dalla località di Montagnareale, in provincia di Messina. Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 1:29 della notte passata, fra venerdì 17 e sabato 18 marzo.

Terremoto oggi Avellino M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche del terremoto di oggi sono state 38.1320 gradi di latitudine, 14.9320 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i Comuni di Patti, Librizzi, Sant’Angelo di Brolo, Gioiosa Marea e Piraino, tutte località del messinese. Proprio Messina è risultata essere la città con 50mila abitanti più vicina al sisma, distante 55 chilometri, con Acireale a 61, quindi Reggio Calabria a 62 e infine Catania a 71.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ/ Le frasi più belle: “Mi hai insegnato a camminare”

TERREMOTO OGGI MACERATA M 1.4: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto lieve avvenuta oggi, di preciso nella regione Marche, a due chilometri a sud di Urbisaglia, in provincia di Macerata. In questo caso il movimento tellurico è stato di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 18 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.1850 gradi di latitudine, 13.3730 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuate le località di Colmurano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, Tolentino e infine Petriolo. Ancona, distante 50 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Foligno a 60, quindi Teramo a 64. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi lungo il confine fra Grecia e Albania di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 4:59.

Lance Reddick, morto l'attore di John Wick/ Aveva 60 anni: “Scomparso all'improvviso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA