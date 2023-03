Terremoto oggi Pesaro M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Catania

E’ giunto il momento anche oggi, venerdì 17 marzo 2023, di scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che sono state registrate in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è quello avvenuto nella regione Marche, precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di una zona che ha registrato diverse scosse soprattutto a cavallo fra l’autunno 2022 e l’inizio dell’inverno, e che nelle ultime ore è tornata a tremare seppur in maniera molto lieve.

Il terremoto di oggi ha avuto infatti una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 2:40 della notte passata, fra giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2023. Il sisma è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9470 gradi di latitudine, 13.3220 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. In zona non sono stati individuati dei comuni visto che il movimento tellurico è avvenuto lontano dalla terraferma mentre la città con 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Fano, distante 27 chilometri, quindi Pesaro a 33, poi Ancona a 40, Rimini a 62 e infine Cesena a 89.

TERREMOTO OGGI ADRANO, TUTTI I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che sono state registrate oggi segnaliamo anche quella avvenuta a due chilometri a sud di Adrano, in provincia di Catania (Sicilia). Anche in questo caso si è trattato di un movimento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 3:12 della notte passata dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania).

Le coordinate geografiche della scossa di terremoto di oggi sono state 37.6430 gradi di latitudine, 14.8340 di longitudine e un ipocentro, la profondità, pari a due chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati in zona sono stati quelli di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Centuripe, Paterò e Regalna, località della provincia etnea ma anche di Enna. Catania, distante 27 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Acireale a 30 chilometri, e infine Caltanissetta a 70.

