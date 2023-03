Terremoto oggi Cesenatico M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa M 7.0 in Nuova Zelanda

Andiamo a scoprire anche oggi, giovedì 16 marzo 2023, quali sono state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia. Come sempre andiamo ad analizzare il bollettino dei terremoti aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un sisma di preciso nella nota località di Cesenatico, in Emilia Romagna, con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 6:34 di stamane. Un’altra scossa è stata localizzata a sei chilometri a nord est della località di Città di Castello, in provincia di Perugia (in Umbria). Il terremoto è stato lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 2:30 della notte passata, fra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo 2023.

Come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche del sisma sono state 43.4930 gradi di latitudine, 12.2900 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i Comuni localizzati in zona sono stati San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Apecchio, Pietralunga e Citerna, paesi della provincia di Perugia ma anche di Pesaro, essendo il terremoto di oggi avvenuto a cavallo fra Umbria e Marche. La cittadina più vicina è risultata invece Arezzo, in Toscana, distante 33 chilometri, con Perugia a 44 e quindi Rimini a 67.

TERREMOTO OGGI AQUILA M 1.6: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha registrato oggi un terremoto anche nella regione Abruzzo, di preciso a due chilometri a sud est di Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila. Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, visto che la magnitudo è stata di soli 1.6 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è stato registrato alle ore 1:02 della notte scorsa, e localizzato in un epicentro con coordinate geografiche pari a 41.7680 gradi di latitudine, 14.1260 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. San Pietro Avellana, Rionero Sannitico, Scontrone, Montenero Val Cocchiara e Alfedena, località della provincia di Isernia e L’Aquila, sono stati i Comuni segnalati in zona, mentre la città più vicina è risulta essere Chieti, distante 65 chilometri, con Pescara a 78 e infine Caserta a 79. Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 gradi sulla scala Richter avvenuta in Nuova Zelanda, in mare aperto, alle ore 1:56 italiane.

