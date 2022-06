Terremoto oggi Belluno M 2.4/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Catania

Anche oggi, giovedì 16 giugno 2022, andiamo a fare il punto su quali sono state lescosse di terremoto registrate nel nostro territorio, e non solo, aiutandoci come sempre con quanto registrato e analizzato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. Secondo gli ultimi dati emersi, è stata registrata una scossa a tre chilometri a sud di Chies d’Alpago, in provincia di Belluno, in Veneto.

Si è trattato di una scossa avente una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e registrata dall’Ingv nel pieno della notte passata, fra mercoledì 15 e giovedì 16 giugno 2022, alle ore 2:00. La scossa ha avuto coordinate geografiche pari a 46.1480 gradi di latitudine, 12.3890 di longitudine, e una profondità di otto chilometri sotto il livello del mare, e secondo quanto segnalato dalla sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Tambre, Alpago, Ponte nelle Alpi e Soverzene, tutte località del bellunese. Proprio Belluno è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante una decina di chilometri dal sisma, con Pordenone più staccata a 30, quindi Treviso a 55 e infine Udine a 66.

TERREMOTO OGGI IN SICILIA, A CATANIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in Sicilia, precisamente a otto chilometri a sud ovest di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. In questo caso l’evento è avvenuto all’alba di oggi, alle ore 4:44, in una zona con coordinate geografiche pari a 37.4610 gradi di latitudine, 14.9080 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni limitrofi sono quelli di Misterbianco, Paternò, Camporotondo Etneo, Belpasso e San Pietro Clarenza, tutti del catanese, e Catania è risultata essere distante solo 17 chilometri, con Acireale a 29, Siracusa a 56 e Ragusa a 61. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta oggi, alle ore 8:14, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter nel Tirreno Meridionale. Le tre scosse non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, vista anche la loro moderatezza.

