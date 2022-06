Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche ad Ascoli

E’ giunto il momento di fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, e come sempre andiamo a consultare il bollettino registrato live da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. L’ultimo sisma significativo comunicato è quello avvenuto a tre chilometri a sud ovest della località di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Sicilia. Si è trattato comunque di una scossa lieve, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuta alle ore 00:44 della notte fra martedì 14 e mercoledì 15 giugno 2022.

Le coordinate geografiche dell’epicentro segnalate dal sisma sono state 38.1350 gradi di latitudine, 15.1940 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le città più vicine, si segnalano Rodi Milici, Castroreale, Meri e Furnari, tutti paesi del messinese. Proprio Messina è risultata anche essere la città più vicina all’epicentro, distante 32 chilometri, con Reggio Calabria a 40, Acireale e 58 e Catania a 71.

TERREMOTO OGGI A MESSINA E AD ASCOLI: I DETTAGLI INGV

Un altro terremoto è stato segnalato oggi in zona, precisamente a 2 chilometri a sud est della località di Terme Vigliatore. In questo caso il sisma è stato più lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore mezzanotte e 45 minuti di oggi, con una profondità di dieci chilometri sotto il livello del mare.

Segnaliamo infine un’ultima scossa di terremoto di oggi, quella avvenuta nella regione Marche, lungo la costa marchigiana picena, in provincia di Ascoli, Si tratta dell’ennesimo sisma leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, registrato dall’Ingv questa mattina, alle ore 4:03. Le sue coordinate geografiche sono state 43.1040 gradi di latitudine, 14.2080 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune è stato localizzato in zona in quanto il terremoto è avvenuto in mare aperto, mentre, a livello di città, si segnalano Teramo, Montesilvano e Pescara, distanti 64, 66 e 71 chilometri dall’epicentro.

