Terremoto oggi, Benevento M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Belluno

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, a cominciare dall’ultima, quella registrata stamane all’alba nel mar Adriatico Centrale, in mare aperto. Come riportato dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuta alle ore 5:43 di oggi, martedì 3 agosto 2021. Le coordinate geografiche sono state 42.661 gradi di latitudine e 16.105 di longitudine, mentre la profondità è stata di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Essendosi verificata in mare aperto la scossa non è stata avvertita da alcun come della zona, resta il fatto che ormai da mesi il mar Adriatico Centrale sta registrando continui sismi, anche se fino ad oggi mai nulla di allarmante. Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 3:45 in quel della Campania, in provincia di Benevento. L’epicentro è stato identificato dall’Ingv a 3 chilometri a sud ovest dalla località di Sassinoro, e la scossa è stata di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI A BENEVENTO E NEL MAR ADRIATICO, TREMA ANCHE MACERATA

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 41.358 gradi di latitudine e 14.635 di longitudine, mentre la profondità è stata di 11 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto riferisce la Sala Sismica INGV-Roma, in questo caso è probabile che diversi comuni abbiano avvertito la scossa, a cominciare da Morcone, Sepino, Pietraroja, Santa Croce del Sannio e Pontelandolfo, tutti dislocati fra le province di Benevento e di Campobasso. Un altro terremoto è stato registrato in provincia di Belluno (località Ponte nelle Alpi), di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, alle ore 8:52 di stamane.

Segnaliamo infine un’ultima scossa di terremoto, avvenuta nella tarda serata di ieri, in quel della provincia di Macerata (nelle Marche), precisamente ad Ussita. Il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi con una profondità di 8 chilometri. In tutti e tre i casi riportati su questa pagina non si sono verificati danni alle cose ne tanto meno alle persone.



