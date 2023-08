Terremoto oggi Bolsena ML 2.1/ Ingv ultime notizie: trema la terra vicino Viterbo

Una scossa di terremoto nella notte è stata registrata in provincia di Viterbo. Il sisma, di magnitudo ML 2.1, è avvenuto nella zona a 5 km a est di Bolsena, alle ore 03:05:32 (UTC +02:00) ora italiana. La terra ha tremato con coordinate geografiche latitudine 42.6280 e longitudine 12.0400 ad una profondità di 4 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Come abbiamo visto, il terremoto è avvenuto a 5 km da Bolsena ma anche da Bagnoregio, località turistica nota per la cittadella arroccata. 6 km di distanza si trova Lubriano. La scossa è avvenuta a 8 da Porano, 10 da Montefiascone, Castel Giorno, Celleno. 12 i km di distanza da Orvieto e Civitella d’Agliano. A 13 km di trova Castiglione in Teverina. Il terremoto è avvenuto a 24 km a Nord di Viterbo, 50 a Ovest di Terni e 60 a Sud-Ovest di Perugia.

Terremoto oggi: scossa anche in Indonesia

Nella mattinata, ora italiana, è stato registrato anche un forte terremoto di magnitudo Mwp 5.9 in Indonesia, con epicentro nel mare, alle ore 06:34:43 (UTC +02:00) ora italiana. Le coordinate geografiche sono latitudine -5.5440 e longitudine 129.9200. Il sisma è avvenuto una profondità di 207 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Per quanto riguarda la scossa in Indonesia, già nella serata di ieri si erano registrati altri due terremoti, il primo presso le Talaud Island di Mwp 5.5 e il secondo, circa due ore dopo, in mare aperto, di Mwp 6.5 a profondità di 507 km. Gli esperti escludono qualsiasi rischio di tsunami, essendo avvenute entrambe le scosse ad una grande profondità.

