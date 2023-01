Terremoto oggi Bronte M 1.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Frosinone

E’ giunto il momento di scoprire insieme anche oggi, venerdì 13 gennaio 2023, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come sempre facciamo affidamento sul bollettino aggiornato live, in tempo reale, da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un evento tellurico a dieci chilometri a est di Bronte, nota località in provincia di Catania, in Sicilia. Il terremoto ha avuto una magnitudo molto lieve, solo 1.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 3:35 della notte passata, fra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio 2023.

Terremoto oggi mar Adriatico M 3.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Le sue coordinate geografiche, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 37.7640 gradi di latitudine, 14.9410 di longitudine, e una profondità di 34 chilometri sotto il livello del mare, mentre le cittadine più vicine al sisma sono state Randazzo, Ragalanda, Adrano e Biancavilla, tutti comuni della provincia di Catania. Acireale, a 26 chilometri di distanza, è stata invece la città più prossima all’epicentro, seguita da Catania a 32, con Messina più staccata a 72 chilometri. Il terremoto di oggi di Bronte non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Macerata M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Udine

TERREMOTO OGGI A FROSINONE DI M 1.5: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a due chilometri di San Donato Val di Comino, località della provincia di Frosinone, regione Lazio. Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, e l’evento tellurico è stato registrato alle ore 3:07 di notte, in una zona con coordinate geografiche pari a 41.7300 gradi di latitudine, 13.8210 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

Anche in questo caso la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato alcuni comuni in zona, a cominciare da Opi, in provincia dell’Aquila, quindi Settefrati, Alvito e Gallinaro, tutti del frusinate. Chieti, distante 75 chilometri, è invece risultata la cittadina più vicina alla zona del sisma, seguita da L’Aquila a 77, con Latina a 82 e quindi Caserta a 84. Il terremoto di Frosinone non ha causato alcun danno a persone e cose.

Terremoto oggi Indonesia M 7.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa ad Amatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA