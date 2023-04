Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Secondo quanto segnalato dall’INGV nella giornata di oggi, martedì 18 aprile 2023, si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Napoli. Secondo il bollettino aggiornato live da parte dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma importante è quello verificatosi di preciso a Campi Flegrei, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

L’evento è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 2:00 spaccate fra lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 40.8020 gradi di latitudine, 14.1120 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare, così come registrato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). In zona sono stati individuati i comuni di Monte di Procida, Procida e Quarto, mentre la cittadina più vicina all’epicentro è risultata essere Pozzuoli, distante solo 5 chilometri, con Napoli a 13, quindi Marano e poi Giugliano in Campania.

TERREMOTO OGGI NEL TIRRENO MERIDIONALE E A MESSINA

Un’altra scossa di terremoto si è registrata oggi nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. In questo caso il sisma è stato segnalato alle ore 3:17 della notte scorsa in una zona con coordinate geografiche pari a 38.6670 gradi di latitudine, 14.1520 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Bagheria e Palermo sono state le due città più vicine, distanti rispettivamente 86 e 92 chilometri, mentre non sono stati individuati Comuni in zona essendo il sisma registrato in mare aperto.

Infine l’Ingv ha segnalato oggi una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina, alle ore 00 e 44 minuti. In questo caso le coordinate geografiche sono state 38.2050 gradi di latitudine, 15.1590 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona le località di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, mentre Messina è risultata essere la cittadina più vicina, distante 35 chilometri.











