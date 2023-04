Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Calabria

E’ sabato 15 aprile 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia e non solo. Come si legge sul bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello avvenuto a Campi Flegrei, alle porte di Napoli, una scossa di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter registrata alle 7:54 di stamane. Un altro movimento tellurico è quello che si è registrato a tre chilometri a ovest di Montagano, in provincia di Campobasso.

Si è tratto di un sisma comunque lieve, avendo una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma sono state 41.6510 gradi di latitudine, 14.6400 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di oggi è stato registrato alle ore 7:32 e in zona sono stati individuati i comuni di Limosano, Ripalimosani, Sant’Angelo Limosano, Petrella Tifernina e infine Matrice. A livello di città, invece, quella con almeno 50mila abitanti più vicina è risultata essere Benevento, distante 59 chilometri, con San Severo più staccata a 62, quindi Caserta a 69 e infine Foggia a 78.

TERREMOTO OGGI REGGIO CALABRIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in provincia di Reggio Calabria, di preciso ad un chilometro a est di Laureana di Borrello. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, con una magnitudo di soli 1,7 gradi sulla scala Richter, e localizzato alle ore 2:29 della notte passata, fra venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.4960 gradi di latitudine, 16.0970 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. Da segnalare i comuni in zona, leggasi Candidoni, Serrata, Feroleto della Chiesa, Galatro e San Pietro di Caridà, mentre la città più vicina è risultata essere Lamezia Terme, distante 57 chilometri dall’epicentro, con Messina più staccata a 58, quindi Reggio Calabria alla stessa distanza, poi Catanzaro a 63 e infine Cosenza a 90. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

