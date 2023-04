Terremoto oggi Perugia M 3.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

E’ lunedì 17 aprile 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello registrato a 5 chilometri a sud est di Umbertide, provincia di Perugia, alle ore 8:56 di stamane e con una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a 9 chilometri a ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania, nella regione Sicilia. Il terremoto è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 1 e 08 minuti fra domenica 16 e lunedì 17 aprile 2023.

Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 37.8120 gradi di latitudine, 15.0500 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), in zona sono stati individuati i comuni di Moio Alcantara, Castiglione di Sicilia, Sant’Alfio, Piedimonte Etneo e Milo, paesi della provincia catenese e di Messina, mentre Acireale è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 24 chilometri, con Catania più staccata a 34, quindi Messina a 62.

TERREMOTO OGGI A REGIO CALABRIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a due chilometri a est di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, registrato sempre la notte passata, alle ore 1 e 42 minuti.

Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 38.4910 gradi di latitudine, 16.1050 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. La località più vicina all’epicentro è risultata essere Lamezia Terme, distante 57 chilometri, seguita da Messina a 58, quindi Reggio Calabria alla stessa distanza, poi Catanzaro a 63 e Cosenza a 90. A livello di paesi, invece, individuati Candidoni, Serrata, Galatro, Feroleto della Chiesa e San Pietro di Caridà, tutti comuni del reggino.

