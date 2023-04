Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Bologna

È domenica 23 aprile 2023 e anche quest’oggi, in chiusura di una settimana che è stata abbastanza attiva dal punto di vista sismico, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia e non solo. A darne notizia, come di consueto, è il bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, ovvero l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L’ultimo evento tellurico significativo delle scorse ore, in tal senso, è quello avvenuto a Campi Flegrei, alle porte di Napoli. Una scossa di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter registrata alle 2:35 di questa notte. L’epicentro è stato localizzato lungo la costa, nei pressi di Via Napoli, all’altezza dell’Accademia Aeronautica. Il sisma si è sviluppato a poco più di 100 metri di profondità ed è stato preceduto da una sequenza di eventi. La zona è comunque ormai abituata a queste periodici episodi di lieve entità. Oltre alla paura dovuta al boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima, non si sono registrati danni.

TERREMOTO OGGI BOLOGNA M 2.1: I DETTAGLI INVG, TREMA ANCHE MALTA

Un’altra scossa di terremoto della medesima entità, ovvero magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, si è verificata oggi a Castel del Rio, in provincia di Bologna. Il bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, ovvero l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, rivela che l’evento è stato alle 00:56 di questa notte ad una profondità di 25 chilometri. Il sisma non è stato avvertito per questo motivo dalla popolazione né tanto meno ha causato eventuali danni.

Continua a tremare, infine, anche Malta, che nei giorni scorsi è stata vittima di una scossa di magnitudo 5.3 gradi sulla scala Richter, avvertita persino in alcuni comuni della Sicilia. Nella notte ci sono stati altri due eventi, seppure più lievi, in quanto rispettivamente di 3.5 e 3.3 gradi sulla scala Richter. L’epicentro in entrambi i casi è stato in mare ad una profondità di 15 chilometri.

