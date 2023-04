Terremoto oggi Pesaro M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Malta

E’ giunto il momento di fare il punto anche oggi, sabato 22 aprile 2023, su quali siano state le scosse di terremoto principali avvenute nel nostro Paese. Come sempre andiamo a spulciare il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato una scossa lungo la costa marchigiana in provincia di Pesaro con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, sisma avvenuto alle 6:00 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto e lontano dalla terra ferma. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 1:02, nel cuore della notte passata, fra venerdì 21 e sabato 22 aprile 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.4440 gradi di latitudine, 15.5460 di longitudine, e una profondità di 135 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le città con almeno 50mila abitanti individuate in zona, la Sala Sismica INGV-Roma, ha localizzato Messina a 28 chilometri di distanza, quindi Reggio Calabria a 38, Lamezia Terme a 90, Acireale a 98. Nessun paese è stato invece localizzato nei pressi dell’epicentro in quanto il sisma avvenuto in mare.

TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA E MALTA: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto registrate oggi vi segnaliamo anche quella avvenuta in provincia di Reggio Calabria, di preciso a due chilometri a est di Laureana di Borrello. Anche in questo caso si è trattato di un terremoto molto lieve, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, registrato alle 4:18 della notte passata. Le sue coordinate geografiche sono state 38.4930 gradi di latitudine, 16.1090 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuati i comuni di Serrata, Candidoni, Galatro, San Pietro di Caridà e Feroleto della Chiesa, tutte località della provincia di Reggio Calabria. Lamezia Terme è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 57 chilometri, con Messina a 59, quindi Reggio alla stessa distanza, Catanzaro a 62 e Cosenza a 90. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi sull’isola di Malta con una magnitudo di 3.9 gradi alle ore 6:42.

