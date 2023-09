Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L’Aquila

Una nuova scossa di terremoto è stata segnalata dall’Ingv nella giornata di oggi in provincia di Napoli. Stando a quanto specificato nel bollettino aggiornato in tempo reale dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto di preciso a Campi Flegrei, località che sta continuando a registrare scosse nelle ultime settimane.

L’ultima è quella localizzate alle ore 00 e 54 minuti di oggi ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Come segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), le sue coordinate geografiche sono state 40.8170 gradi di latitudine, 14.1560 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Pozzuoli, distante 6 chilometri, con Napoli a 9, quindi San Giugliano in Campania a 13 e Casoria a 15.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Italia, di preciso a cinque chilometri a ovest de L’Aquila, capoluogo dell’Abruzzo. Il terremoto, in questo caso, ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche, come registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.3520 gradi di latitudine, 13.3370 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, quindi un sisma piuttosto superficiale.

In zona sono stati individuati i comuni di Lucoli, Scoppito, Tornimparte, Pizzoli e Barete, tutte località della provincia de L’Aquila, e proprio quest’ultima città è risultata essere anche la più vicina all’epicentro, distante solo 5 chilometri dalla zona del sisma, con Teramo più staccata a 46, quindi Terni a 61 e Tivoli a 62. Da segnalare infine una nuova scossa in provincia di Firenze, un sisma di magnitudo 2.6 gradi alle ore 10:35 di oggi. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni a vie di comunicazioni ed edifici, ne tanto meno dei feriti. Qualora dovessero registrarsi oggi altre scosse di terremoto importanti saremo pronti a segnalarvele tempestivamente.

