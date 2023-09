Terremoto oggi Firenze M 3.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Messina

E’ mercoledì 20 settembre 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia. Come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio bollettino live, l’evento tellurico principale delle ultime ore è stato quello localizzato ancora una volta in provincia di Firenze, precisamente a tre chilometri a est della località di Marradi.

Terremoto oggi Cosenza M 2.9/ Ingv ultime notizie, un'altra scossa di M 3.0 a Firenze

Sono state diverse le scosse registrate nelle ultime ore fra cui la più importante dalla magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma, poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle ore 00 e 50 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 44.0840 gradi di latitudine, 11.6500 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Tredozio, Palazzuolo sul Senio, Portico e San Benedetto, Modigliana e Premilcuore, località della provincia di Firenze ma anche Forlì Cesena, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra le due regioni, Toscana ed Emilia Romagna. La città più vicina al sisma è risultata essere Faenza, distante 29 chilometri, con Imola a 31, quindi Forlì a 35, poi Firenze a 47, Cesena a 48 e Prato a 50.

TERREMOTO OGGI FIRENZE M 4.9/ Ingv ultime notizie, decine di scosse di assestamento a Marradi

TERREMOTO OGGI A MESSINA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta nella giornata di oggi in Sicilia, di preciso a cinque chilometri a sud ovest di Tripi, in provincia di Messina. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:27 nel cuore della notte passata fra martedì 19 e mercoledì 20 settembre 2023.

Le coordinate geografiche del sisma sono state 38.0110 gradi di latitudine, 15.0780 di longitudine, e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Tripi, Montalbano Elicona, Basicò, Fondachelli-Fantina e Mazzarrà Sant’Andrea. Acireale, distante 45 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Messina a 47, quindi Reggio Calabria a 51 e Catania a 56.

Terremoto oggi ad Accumoli M 2.0/ Ingv ultime notizie 17 settembre: da Rieti alle Eolie, le nuove scosse

© RIPRODUZIONE RISERVATA