Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.5/ Ingv ultime notizie: scosse anche nel Mar Tirreno

Una scossa di terremoto oggi, secondo le ultime notizie riportate dalle autorità competenti, ha colpito la zona dei Campi Flegrei. Il fenomeno sismico di magnitudo 2.5 sulla scala Richter è stato registrato dalla Sala Operativa di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 04:48 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8390, 14.1200 ad una profondità di 2 km.

Il Comune più vicino è quello di Pozzuoli, a 3 km dall’epicentro. Tra le città vicine con almeno 50.000 abitanti ci sono anche Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Qualiano e Calvizzano. La scossa non è stata tendenzialmente avvertita dalla popolazione della zona, che è comunque abituata a fenomeni di questo genere. Anche nelle giornate precedenti infatti c’erano stati dei fenomeni di entità simile. Non sono stati segnalati in ogni caso danni a cosa o a persone causati dal terremoto.

TERREMOTO OGGI: TREMA ANCHE IL MAR TIRRENO

Oltre a quella dei Campi Flegrei, un’altra scossa di terremoto è stata registrata nel Mar Tirreno meridionale. Il fenomeno sismico di magnitudo 2.1 sulla scala Richter è stato registrato nella notte: una prima scossa si è verificata alle ore 02:30 e un’altra alle 04:30.

La Sala Operativa di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato l’epicentro in coordinate geografiche (lat, lon) 38.9010, 15.5790 ad una profondità di 85 km. Non ci sono Comuni a meno di 20 km da quest’ultimo. È per questo motivo che la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a cose o persone, anche in virtù della lieve entità.

