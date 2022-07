Terremoto oggi Macerata M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli

Andiamo a vedere assieme quali sono state le scosse di terremoto che sono state registrate nella giornata di oggi, giovedì 28 luglio 2022, in Italia e non solo. Secondo quanto riferito dall’Ingv, acronimo di Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ente che ogni giorno si occupa di analizzare, registrare ed esaminare i vari sismi che si verificano, l’ultimo terremoto significativo è quello avvenuto a due chilometri a est della località di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata (nella regione Marche).

Il sisma è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato in realtà nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 22:48 di mercoledì 27 luglio 2022. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 42.9000 gradi di latitudine, 13.1820 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando alla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si rilevano i comuni di Ussita, Visso, Bolognola, Preci e Montemonaco, tutte località della provincia di Macerata ma anche di Perugia in quanto il terremoto è avvenuto a cavallo fra le due province

TERREMOTO OGGI AD ASCOLI PICENO DI MAGNITUDO 1.5 GRADI

Per quanto riguarda le città, si segnalano Foligno, distante 39 chilometri, quindi Teramo a 50 e Terni a 58, ed inoltre, non si sono registrati danni o feriti vista la lieve entità del terremoto. Nella giornata di oggi si è verificata anche una scossa di terremoto in provincia di Ascoli Piceno, di preciso a sei chilometri dalla località di Arquata del Tronto.

In questo caso il movimento tellurico è stato di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 2:44 della notte passata, fra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio 2022. La scossa ha avuto coordinate geografiche pari a 42.8110 gradi di latitudine, 13.2390 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, e secondo la Sala Sismica INGV-Roma in zona si trovano i comuni di Montegallo, Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Montemonaco e Accumoli, tutte città presenti in una zona dell’Italia ad alta attività sismica.

