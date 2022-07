Terremoto oggi Macerata M 2.3/ Ingv ultime notizie, trema anche Forlì

E’ venerdì 29 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma registrato è stato quello a sei chilometri a ovest della località di Cessapalombo, in provincia di Macerata (regione Marche). Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 1:19 della notte passata, fra giovedì 28 e venerdì 29 luglio 2022.

Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 43.0910 gradi di latitudine, 13.1890 di longitudine, e una profondità, detta ipocentro, di 27 chilometri sotto il livello del mare, e così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze sono stati individuate le località di Caldarola, Fiastra, Acquacanina, Camporotondo di Fiastrone e Pievebovigliana, tutti paesi del maceratese. Foligno è comunque risultata la città più vicina all’epicentro, distante 42 chilometri, con Teramo a 64, Ancona sempre a 64, e infine Perugia a 65 chilometri. Il terremoto di oggi di Cessapalombo, vista la sua lieve entità, non ha causato danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI FORLI’ DI MAGNITUDO 1.9 GRADI

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella regione Emilia Romagna, di preciso a 4 chilometri a sud est della località di Rocca San Casciano. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 1:13 della scorsa notte, classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0340, 11.8670 ad una profondità di 10 km.

Nelle vicinanze si trovano i comuni di Galeata, Civitella di Romagna, Portico e San Benedetto, Premilcuore e Dovadola, mentre le città più vicine sono state Forlì, Faenza, Cesena, Imola e Ravenna. Anche il terremoto di oggi avvenuto in Romagna non ha causato danni ne feriti, vista la sua scarsa entità. Appuntamento ad un nuovo aggiornamento nel caso in cui dovessero verificarsi altre scosse.

