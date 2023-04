Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.7/ Ingv ultime notizie: scossa anche ad Amatrice

TERREMOTO OGGI AI CAMPI FLEGREI: SCOSSA M 2.7 A POZZUOLI

La zona dei Campi Flegrei e la consueta faglia nel Centro Italia vicino ad Amatrice: queste le due aree dove si segnalano scosse di terremoto oggi 10 aprile, Lunedì dell’Angelo 2023. Va premesso che per fortuna si tratta di movimenti tellurici sotto il grado di alta pericolosità, sebbene qualche vibrazione nel terreno sia stata comunque avvertita specie nel sisma appena fuori Napoli nell’area vulcanica.

Secondo le informazioni registrate dal centro nazionale INGV, il terremoto di grado magnitudo 2.7 Richter è avvenuto alle ore 5.54 della mattina, con ipocentro a circa 3 km sotto il terreno vulcanico il che l’ha reso particolarmente percettibile dalla popolazione dell’area. Nessun danno a cose, strade o persone nei comuni situati vicino all’epicentro del terremoto sui Campi Flegrei: si tratta nello specifico di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Marano di Napoli, Monte di Procida, Napoli, Calvizzano, Qualiano, Mugnano di Napoli, Procida, Casoria, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Coivano, Ischia, Casal di Principe.

LAZIO, TERREMOTO OGGI ANCHE AD AMATRICE: TUTTE LE INFO

Dalla Campania al Centro Italia con un nuovo terremoto che viene segnalato sempre oggi nell’area più volte purtroppo “attenzionata” negli ultimi anni tra Lazio, Marche, Abruzzo: la scossa di grado M. 2.1 è stata registrata dal centro INGV alle ore 11.44 con un ipocentro calcolato a circa 12 km di profondità sotto il terreno. Anche in questo caso per fortuna non si segnalano danni particolari né la popolazione ha avvertito distintamente la scossa sismica poco prima di Mezzogiorno.

L’epicentro del terremoto è stato calcolato attorno all’area di Amatrice, ma coinvolge anche altri Comuni come Accumoli, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Campotosto, Cittareale, Valle Castellana, Cortino, Rocca Santa Maria, Capitignano, Montereale, Crognaleto, Montegallo. Poco prima dell’alba un terzo terremoto è stato registrato questa volta in zona Toscana presso l’area del comune di Montieri in provincia di Grosseto: sisma di grado M 2.2 anche qui senza alcun problema o danno alcuno.

