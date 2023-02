Terremoto oggi Campi Flegrei M 3.0/ Ingv ultime notizie, avvertito in tutta Napoli

È domenica 5 febbraio 2023 e come accade quotidianamente, è arrivato il momento di fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia oggi, ma anche oltre i confini nazionali. L’evento tellurico più significativo nel Paese nelle ultime ore, come riportato nel suo bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato quello dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione di tutta la provincia di Napoli.

La scossa è stata di magnitudo 3.0 della scala Richter ed è stata registrata alle ore 01 e 45 minuti, in una zona con coordinate (lat, lon) 40.8000, 14.1100 ad una profondità di 4 km sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida e Quarto. La città più vicina all’epicentro è Napoli, che dista 13 km.

TERREMOTO OGGI A COSENZA: I DETTAGLI INGV

Anche altre scosse di terremoto, oltre a quella dei Campi Flegrei, si sono registrate oggi, domenica 5 febbraio 2023, in Italia. La più recente è quella che ha avuto come epicentro San Sosti, comune in provincia di Cosenza. Il sisma, come riportato nel suo bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, è stato di magnitudo 2.2 della scala Richter ed è stato registrato alle ore 07 e 46 minuti, in una zona con coordinate (lat, lon) 39.6790, 16.0030 ad una profondità di 89 km sotto il livello del mare.

Per quanto riguarda invece gli eventi tellurici che si sono registrati oltre i confini, a tremare è stata anche una zona di mare al largo di Malta. L’episodio sismico si è verificato alle ore 06 e 49 minuti con magnitudo 3.5 della scala Richter, in una zona con coordinate (lat, lon) 34.8330, 14.3090 ad una profondità di 13 km sotto il livello del mare. Due scosse di terremoto oggi, infine, si sono verificato anche in Cile con magnitudo 5.6 e in Giappone con magnitudo 6.1.

