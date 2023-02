Terremoto oggi Pordenone M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

E’ sabato 4 febbraio 2023 e anche oggi andremo a fare come ogni giorno il punto su quali siano state le scosse di terremoto più importanti verificatesi in Italia ma anche oltre i confini nazionali. Come riportato nel suo bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è stato quello localizzato a sei chilometri a ovest di Tramonti di Sopra, località in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Gulia.

Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cesenatico

La scossa è stata di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter ed è stata registrata alle ore 00 e 10 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 46.2940 gradi di latitudine, 12.7130 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Tramonti di Sotto, Frisanco, Meduno, Forni di Sotto e Cavasso Nuovo, mentre Pordenone, a 38 chilometri di distanza, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Udine più staccata a 48, quindi Treviso a 78 e Venezia a 100.

Terremoto oggi Pesaro M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

TERREMOTO OGGI A FOGGIA E A MACERATA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi, quella localizzata a sette chilometri a est della nota località di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia (Puglia). In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter e registrato alle ore 3:39 della notte passata con coordinate geografiche pari a 41.6890 gradi di latitudine, 15.8040 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano le località di Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Cagnano Varano, Rignano Garganico e Carpino. Manfredonia, distante 12 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 12 chilometri, con Foggia a 33, quindi San Severo a 35 e infine Cerignola a 48. Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter avvenuta oggi a Macerata, nelle Marche, precisamente alle ore 00 e 33 minuti.

Terremoto oggi Genova M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Isernia

© RIPRODUZIONE RISERVATA