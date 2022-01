Terremoto oggi Campobasso M 2.2/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a Cosenza

Anche nella giornata di oggi, giovedì 27 gennaio 2022, si sono verificate delle scosse di terremoto in Italia e nel resto del mondo. Nel dettaglio, stando a quanto riportato dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato segnalato un movimento tellurico nella regione Molise, precisamente a due chilometri ad est dal comune di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso. Si è trattato di un evento di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, registrato dall’Ingv poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:19.

Il sisma è stato classificato con coordinate geografiche pari a 41.493 gradi di latitudine, 14.612 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare, e nelle vicinanze, come riferisce la Sala Sismica INGV-Roma, sono stati individuati i comuni di San Giuliano del Sannio, Baranello, Mirabello Sannitico, Cercepiccola, e Ferrazzano, tutti della provincia di Campobasso. Benevento, distante 42 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più prossima alla zona del sisma, con Caserta invece più distante a 52 chilometri.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA NEL MAR ADRIATICO CENTRALE E A COSENZA: I DETTAGLI DELL’INGV

All’1:24 di oggi è stata invece segnalata una scossa di terremoto in mare aperto, nel mar Adriatico Centrale. E’ stato un evento di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter che non ha coinvolto alcun Paese in quanto molto distante dalla terraferma.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi in Calabria, in provincia di Cosenza, precisamente a tre chilometri a nord di Malvito. Il sisma è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 1:52 della notte passata, fra mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio 2022, avente coordinate geografiche (lat, lon) 39.625, 16.055 ad una profondità di 39 km. Cosenza è risultata essere la città più vicina, 41 chilometri di distanza, mentre i comuni limitrofi la zona dell’epicentro sono stati Mottafollone, San Sosti, Santa Caterina Albanese e Sant’Agata di Esaro, tutti del cosentino.

