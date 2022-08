Terremoto oggi Canale di Sicilia M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Modena

Il bollettino terremoto di oggi, domenica 28 agosto 2022, che noi de “IlSussidiario.net” vi proponiamo quotidianamente grazie all’indispensabile contributo fornito dal servizio di aggiornamento live messo a disposizione dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, rivela che un sisma di magnitudo 2.2 è avvenuto all’1.10 nel Canale di Sicilia Meridionale, a una profondità di circa 3 chilometri e con coordinate geografiche pari a 36.5370 gradi di latitudine e 14.1100 gradi di longitudine.

Come asserito dalle apparecchiature disponibili nella sala sismica Ingv di Roma. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi non è stato rilevato alcun Comune italiano, mentre nel novero delle città più vicine all’evento tellurico con almeno 50mila abitanti si segnalano Vittoria (60 km a sud-ovest), Gela (60 km a sud), Modica (68 km a sud-ovest), Ragusa (70 km a sud-ovest) e Agrigento (98 km a sud-est).

TERREMOTO OGGI, DATI INGV: TREMA ANCHE L’EMILIA

Non solo il terremoto nel Canale di Sicilia Meridionale nella giornata di oggi. Un’altra scossa di intensità contenuta (magnitudo 1.9 sulla scala Richter) si è registrata sempre in prossimità di Modena, in Emilia-Romagna, più precisamente a 3 chilometri a nord del Comune di Finale Emilia, a 8 chilometri di profondità sotto il livello del Mediterraneo. L’evento sismico è avvenuto quarantasette minuti dopo la mezzanotte e ha coordinate geografiche pari a 44.8600 gradi di latitudine e a 11.2950 gradi di longitudine.

La sala sismica INGV di Roma e le sue apparecchiature, nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi in provincia di Modena, hanno rilevato la presenza delle seguenti realtà comunali: Bondeno, Sant’Agostino, San Felice sul Panaro, Mirabello, Felonica, Camposanto, Cento, Ficarolo, Calto, Pieve di Cento, Vigarano Mainarda, Sermide, Galliera, Salara, Medolla, Castelmassa, Gaiba, Ceneselli, Mirandola, Poggio Renatico, Magnacavallo, Castelnovo Bariano, Crevalcore, Poggio Rusco, San Pietro in Casale e Castello d’Argile. Tra le città più grandi, a soli 26 chilometri di distanza si segnala la presenza di Ferrara, a 38 quella di Modena, a 41 quella di Bologna e a 69 quella di Verona.

