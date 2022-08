Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (3^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI TRE ANTICIPI!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia con la 3^ giornata: il campionato cadetto prende il via sabato 27 agosto con tre anticipi, poi vivremo le altre sette partite domani. Questa sera, tutti i match iniziano alle ore 20:45 e si tratta di Modena Ternana, Palermo Ascoli e Spal Cagliari: sabato dunque intrigante, anche se è soltanto un antipasto di un turno che appunto si concluderà il giorno seguente. Parlando dei risultati di Serie B, bisogna ovviamente dire che dopo due giornate non si possono fare bilanci approfonditi, e questo è soprattutto vero se il contesto è quello del campionato cadetto.

Lo abbiamo visto nelle ultime stagioni: la Serie B è sempre imprevedibile, cambia scenario di settimana in settimana, ha una classifica che spesso e volentieri rimane parecchio corta e per questo motivo dà luogo a situazioni anche impronosticabili fino a poco tempo prima. Succederà lo stesso anche quest’anno? Lo scopriremo cammin facendo; per il momento noi ci possiamo solo accomodare e valutare quello che succederà con i risultati di Serie B legati alla 3^ giornata, provando nel frattempo ad anticipare i temi principali di questi tre anticipi.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora l’analisi dei risultati di Serie B per la terza giornata, ovviamente sulla carta: spicca la presenza di Palermo e Cagliari, che sono tra le principali candidate alla promozione (anche i rosanero che fino a giugno erano in Serie C, ma del resto la piazza ha grandi ambizioni) e che infatti non hanno ancora perso, pur se non sono riusciti a vincere entrambe le partite. Il Cagliari in particolar modo è chiamato a non sbagliare, ha rimontato il Cittadella nell’ultima giornata e ha così portato in carniere il primo successo di un campionato che per Fabio Liverani non sarà semplice.

Una vittoria importante anche quella della Ternana, che ha battuto una Reggina che si è presentata ai nastri di partenza come corazzata del torneo. In fondo alla classifica invece troviamo il Modena, una delle due squadre a non aver ancora fatto punti (l’altra è il Sudtirol); la Spal appare già in difficoltà mentre l’Ascoli al momento non sembra aver pagato troppo l’addio di Andrea Sottil, anche se come dicevamo in precedenza è davvero troppo presto per giudicare in profondità. Tra poco si tornerà in campo per i risultati di Serie B, e valuteremo meglio la situazione…

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 20:45 Modena Ternana

Ore 20:45 Palermo Ascoli

Ore 20:45 Spal Cagliari

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone, Cosenza 6

Palermo, Ascoli, Cagliari, Genoa 4

Reggina, Cittadella, Venezia, Ternana, Brescia 3

Bari, Como, Parma 2

Pisa, Benevento, Spal, Perugia 1

Modena, Sudtirol 0











