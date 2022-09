Terremoto oggi Catania M 1.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma

Anche oggi, mercoledì 7 settembre 2022, andiamo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono registrate in Italia e non solo. Come sempre facciamo affidamento sull’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra e classifica live tutti i movimenti tellurici che avvengono sul nostro pianeta. L’ultimo significativo in ordine di tempo è quello registrato a 10 chilometri dalla località di Bronte, in provincia di Catania (Sicilia), alle ore 4:35 di questa mattina.

Si è trattato di preciso di un sisma di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato dall’Ingv con coordinate geografiche pari a 37.7500 gradi di latitudine, 14.7310 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma nell’etneo è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), e nella zona dell’epicentro sono stati individuati i comuni di Cesarò e San Teodoro, in provincia di Messina, quindi Troina in provincia di Enna, e infine Adrano, nel catanese. Acireale, distante 41 chilometri, è risultata invece essere la città più vicina alla zona del sisma, con Catania a 42, quindi Caltanissetta a 65.

TERREMOTO OGGI A ROMA DI MAGNITUDO 1.3 GRADI: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia anche quella avvenuta in provincia di Roma, precisamente a due chilometri a ovest della località di Ponzano Romano, con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter.

In questo caso l’evento tellurico è avvenuto alle ore 2:01 con coordinate geografiche pari a 42.2540 gradi di latitudine, 12.5460 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in quanto a comuni nelle vicinanze, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Sant’Oreste, Filacciano, Nazzano, Stimigliano e Torrita Tiberina, tutte località nei pressi di Roma. La città più vicina all’epicentro è risultata essere Guidonia Montecelio, distante 32 chilometri, con Terni a 35, Tivoli a 38 e infine Roma a 40. Entrambe le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

