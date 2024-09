Due scosse di terremoto oggi sono state registrate in provincia di Cuneo, in una zona che l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia classifica come “confine fra Italia e Francia”. Le scosse hanno avuto una magnitudo di 1.9 e 2.2 gradi sulla scala Richter e sono state entrambe registrate nel giro di pochi istanti: la prima (quella di 1.9) alle ore 3:12, mentre la seconda alle ore 3:13. Le due scosse di terremoto oggi sono state localizzate nei pressi di Bellino e Pontechianale, mentre Cuneo e Moncalieri sono risultate essere le due città più vicine, leggasi 55 chilometri di distanza dall’epicentro la prima e 78 la seconda.

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi in Sicilia, precisamente lungo lo stretto di Messina, spazio che separa la regione Sicilia dalla Calabria. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una potenza di 2.1 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto oggi, è stata segnalata alle ore 3:05 della notte scorsa, vicino a Furci Siculo e Santa Teresa di Riva, due comuni del messinese, mentre Reggio Calabria e Messina sono state ovviamente le due città più vicine all’epicentro, distanti 29 e 31 chilometri.

TERREMOTO OGGI, FORTI SISMI IN GIAPPONE E INDONESIA

Fra le scosse di terremoto oggi va segnalata anche una abbastanza importante che è stata registrata in Giappone, nazione che purtroppo è soggetta a moltissimi movimenti tellurici, alcuni dei quali estremamente violenti. L’ultima ha avuto una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter, avvenuta quando in Italia erano le 1:14 di notte, nella zona vicino a Honshu: al momento non si segnalano feriti ne tanto meno dei problemi agli edifici.

Infine, chiudiamo questa pagina con un evento tellurico che non è stato registrato oggi ma nella giornata di ieri, nella serata (erano le ore 21:51 italiane), in quel di Minahassa Peninsula, in Indonesia, con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso non si sono verificate delle gravi conseguenze alla popolazione locale.

