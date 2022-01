Terremoto oggi Catania M 2.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Randazzo

Ecco quali sono state le scosse di terremoto registrate oggi, martedì 4 gennaio 2022, in Italia e all’estero. A comunicarle è stato come sempre l’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, attraverso il consueto bollettino live, aggiornato in tempo reale. Partiamo dal movimento tellurico senza dubbio più significativo delle ultime ore, quello delle 19:26 di ieri sera avvenuto in provincia de L’Aquila. La scossa, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stata localizzata in particolare a due chilometri ad est della località di Barete, in Abruzzo, ed ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche sono state invece 42.456 gradi di latitudine, 13.306 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni segnalati in zona sono stati quelli di Pizzoli, in provincia de L’Aquila, quindi Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale e Scoppito.

Terremoto oggi Catania M 2.0/ Ingv ultime notizie, forte scossa alle Isole Vanuatu

A livello di città, invece, L’Aquila viene segnalata a 14 chilometri dalla zona dell’epicentro, con Teramo e Terni rispettivamente a 40 e 55 chilometri. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un terremoto oggi anche in provincia di Catania, in Sicilia, a cinque chilometri a sud dalla località di Randazzo.

TERREMOTO OGGI SPAGNA M 4.4/ Ultime scosse INGV: sciame sismico nel Mar Adriatico

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA E A CATANIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

In questo caso si è trattato di un sisma lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, e l’evento tellurico è avvenuto stamattina all’alba, alle ore 4:54. Le coordinate geografiche sono state 37.833 gradi di latitudine, 14.939 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare, e secondo quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), in zona si trovano i comuni di Maletto, Santa Domenica Vittoria (provincia di Messina), quindi Bronte, Maniace e Moio Alcantara. A 32 chilometri di distanza si trova invece Acireale mentre Catania dista 39 chilometri.

Terremoto oggi Bologna M 2.5/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Pesaro Urbino

E Randazzo è tornata a tremare anche stamattina con un mini sciame sismico che ha visto tre scosse, una alle ore 6:31, l’altra alle 7:43 e l’ultima alle 8:40, rispettivamente di magnitudo 2.1, 2.1 e 2.2. Tutte le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni agli edifici o alle vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA