Terremoto oggi Catania M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Manfredonia

Anche oggi, venerdì 16 giugno 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo classico bollettino aggiornato, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello avvenuto a Santa Venerina, in provincia di Catania, una scossa di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter localizzata alle ore 6:33 di oggi. Un altro sisma è avvenuto a 4 chilometri a est della località di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, nella regione Toscana.

L’evento tellurico è stato localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 4:17, fra giovedì 15 e venerdì 16 giugno 2023, ed ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono state 43.7070 gradi di latitudine, 11.9870 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Chitignano, Verghereto, Castel Focognano. La città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è invece risultata essere Arezzo, distante 28 km dalla stessa, quindi Cesena a 52, Forlì a 58, Firenze a 59.

TERREMOTO OGGI GOLFO MANFREDONIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto che vi riportiamo oggi è quella accaduta nella tarda serata di ieri in quel del Golfo di Manfredonia, in provincia di Foggia. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 23:24 di giovedì 15 giugno 2023.

In questo caso le coordinate geografiche sono state 41.5870 gradi di latitudine, 16.0540 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato individuato nei pressi dei comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, tutte località del foggiano, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Manfredonia, distante 12 chilometri, con Barletta a 35, quindi Cerignola a 38, e infine, Foggia e Andria a 45 chilometri. Le scosse di terremoto segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: in caso di eventuali movimenti tellurici importanti saremo pronti ad aggiornarvi.

