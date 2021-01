Terremoto oggi Catania M 2.6/ Ingv ultime notizie: tremano anche Messina e Salerno

Tre diverse scosse di terremoto sono state segnalate oggi dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Partiamo dalla più recente, quella verificatasi alle ore 6:05 in provincia di Salerno (Campania), precisamente a un chilometro a sud est di Bellosguardo. La scossa di terremoto di oggi nel salernitano è stata di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed ha avuto coordinate geografiche pari a 40.41 gradi di latitudine, 15.32 gradi di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Ottati, Sacco e Corleto Monforte, mentre le città più prossime all’epicentro sono state Potenza, Salerno e Avellino, disposte in un raggio di 70 chilometri dall’epicentro. La seconda scossa più recente è invece avvenuta alle ore 5:14 di oggi, mercoledì 20 gennaio, in quel della provincia di Messina in Sicilia.

TERREMOTO OGGI A MILO: TUTTI I DETTAGLI

L’ipocentro è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) a 8 chilometri a sud di Moio Alcantara con coordinate geografiche di 37.83 gradi di latitudine e 15.03 di longitudine, ad una profondità di 24 chilometri sotto il livello marino. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stata avvertita presso i comuni di Randazzo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Malvagna e Santa Domenica Vittoria. Le città interessate dal sisma sono state invece Catania, Messina e Reggio Calabria, che si trovano ad una distanza compresa fra i 30 e i 60 km dall’epicentro. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in provincia di Catania, a 12 chilometri a nord ovest della località di Milo. Si tratta del sisma più “forte” fra quelli segnalati oggi, avendo avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter. La scossa è avvenuta alle 00:19 ad una profondità di 25 chilometri.



