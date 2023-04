Terremoto oggi Catania M 3.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Salerno

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 6 aprile 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto più importanti registrate in Italia e non solo. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma importante è stato quello localizzato lungo la costa catanese, in provincia di Catania (Sicilia).

Si è trattato di un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter, e che è stato registrato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 3:34 della notte scorsa, quindi fra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile 2023. L’epicentro del terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 37.7770 gradi di latitudine, 15.5500 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono state individuate le città di Reggio Calabria, distante 38 chilometri, quindi Acireale, Messina, Catania e infine Siracusa. Nessun comune è stato invece localizzato nei pressi del sisma in quanto il terremoto è avvenuto in mare, lontano dalla terraferma. Il terremoto di oggi a Catania non ha comunque provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI SALERNI M 1.4: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Campania, di preciso a tre chilometri da San Laviano, in provincia di Salerno. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1,4 gradi sulla scala Richter, quindi nulla di particolarmente rilevante. Il terremoto è stato registrato la notte scorsa, alle ore 1:17, e le sue coordinate geografiche, come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 40.7570 gradi di latitudine, 15.3150 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni localizzati nella zona del terremoto sono stati Colliano, Valva, Santomenna, Castelnuovo di Conza e Calabritto, tutti del salernitano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Battipaglia, distante 32 chilometri, con Potenza a 43, quindi Avellino a 47, Salerno a 48 e infine Cava de’ Tirreni a 52 chilometri.











