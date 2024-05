Terremoto oggi Catanzaro M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Crotone

Una scossa di terremoto si è verificata nella giornata di oggi, martedì 28 maggio 2024, in quel della provincia di Catanzaro. A segnalarlo è stato l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo consueto bollettino aggiornato in tempo reale. Il sisma in questione è stato localizzato di preciso lungo la costa ionica catanzarese, nella regione Calabria, alle ore 3:32, durante la notte passata, fra lunedì 27 e martedì 28 maggio 2024.

A segnalarlo è stata come al solito la Sala Sismica INGV-Roma che ha fornito altresì le coordinate geografiche della scossa, leggasi 38.5760 gradi di latitudine, 16.7700 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, per un terremoto che ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto a poca distanza dalla costa, ma in ogni caso l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato. Per quanto riguarda la città più vicina, viene invece segnalata Catanzaro a 40 chilometri di distanza, quindi Lamezia Terme a 59, poi Crotone a 64 e infine Cosenza a 91.

TERREMOTO OGGI A CROTONE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, lieve, viene segnalata sempre in Calabria, in questo caso ad un chilometri a est di San Nicola dell’Alto, in provincia di Crotone. Il sisma in questione ha avuto una magnitudo molto lieve, solo 1.5 gradi sulla scala Richter, registrato la notte scorsa, alle ore 1:03.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.2840 gradi di latitudine, 16.9920 di longitudine e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Carfizzi, Melissa, Casabona, Strongoli e Pallagorio. Crotone, distante 25 chilometri, è risultata essere invece la città più vicina all’epicentro, con Catanzaro più staccata a 54 chilometri, quindi Cosenza a 63 e infine Lamezia Terme a 67. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

