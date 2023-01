Terremoto oggi Cesenatico M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Matera

C’è una nuova scossa di terremoto in Italia che si è verificata oggi in quel della Romagna. Come fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico ha avuto luogo di preciso, ancora una volta, a 5 chilometri a ovest di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, cittadina che negli ultimi giorni sta registrando diverse scosse.

L’ultima è stata di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter ed è avvenuta poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 33 minuti. L’epicentro è stato invece individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.1810 gradi di latitudine, 12.3420 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari 19 chilometri sotto il livello del mare. In zona le località più vicine sono state quelle di Gambettola, Gatteo Mare, Cervia e Bellaria-Igea Marina, mentre Cesena, distante 9 chilometri, è risultata essere la città più prossima, distante solo nove chilometri dall’epicentro, con Rimini più staccata a quota 22, quindi Forlì a 24 e infine Ravenna a 29 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI A A MATERA E SULL’ISOLA DI MALTA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata individuata oggi a 8 chilometri a sud est di Stigliano, in provincia di Matera, dove è stato localizzato un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter alle ore 3:21, nel cuore della notte passata fra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 40.3700 gradi di latitudine, 16.3090 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

In zona le località di Aliano, Crigiliano, Sant’Arcangelo, San Mauro Forte e Gorgoglione, mentre Matera, distante 41 chilometri, è risultata la cittadina più vicina, con Potenza a 52 e Altamura a 55. Segnaliamo infine oggi un’altra scossa di terremoto sull’isola di Malta, un evento di magnitudo 3.8 gradi localizzato alle ore 3:32. Tutte le scosse di terremoto segnalate oggi e riportate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

