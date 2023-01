Terremoto oggi Macerata M 2.5/ Ingv ultime notizie, serie di scosse a Malta

Come riportato dall’Ingv, una scossa di terremoto si è verificata oggi in provincia di Macerata con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Secondo quanto si legge nel bollettino aggiornato in tempo reale dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato registrato a Fiordimonte alle ore 6:10 di questa mattina. Un’altra scossa è stata localizzata a tre chilometri a ovest di Cesenatico, nota località della Riviera romagnola in provincia di Forlì-Cesena.

Il terremoto, come spiegato sopra, ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato durante la notte passata, alle ore 1:34 fra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2023. Le coordinate geografiche del sisma sono state 44.2030 gradi di latitudine, 12.3540 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le località in zona individuate sono state Cervia, Gambettola, Bellaria e Gatteo Mare, tutte della provincia di Forlì e Ravenna, mentre Cesena, a undici chilometri di distanza, è risultata essere la cittadina più vicina, con Rimini a 23 e Forlì a 25.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO E MALTA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in mare aperto lungo il Tirreno meridionale. In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 5:04 di oggi, e classificato con un epicentro con coordinate geografiche pari a 39.7220 gradi di latitudine, 15.4590 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino. Cosenza, distante 83 chilometri, è risultata essere la città più vicina al sisma, mentre non sono stati individuati altri Comuni in quanto il terremoto di oggi è avvenuto lontano dalla costa.

Segnaliamo infine una serie di forti scosse sull’isola di Malta, fra cui l’ultima di magnitudo 4.2 gradi registrata alle ore 2:12 della notte passata. Nella serata di ieri, alle 21:25, la scossa più forte di magnitudo 5.6 gradi, avvertita indistintamente anche in Sicilia, in particolare lungo la zona della provincia di Ragusa. Al momento non si hanno notizie di gravi danni o feriti.











